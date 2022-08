​Joueur UEFA de l'année: Sadio Mané occupe la 6e place

Les deux joueurs du Real Madrid Karim Benzema et Thibaut Courtois ainsi que Kevin De Bruyne (Manchester City) ont été nommés pour le prix du meilleur joueur UEFA de l'année.



Au-delà de ces performances individuelles et collectives, Sadio Mané est classé à la 6e place derrière Luka Modrić et Robert Lewandowski.



Le prix du meilleur joueur et entraîneur masculin de l'année de l'UEFA sera décerné lors de la cérémonie de tirage au sort de la phase de groupes de l'UEFA Champions League 2022/23 à Istanbul le jeudi 25 août.



Le reste des 15 meilleurs joueurs

4 Robert Lewandowski (Bayern, maintenant Barcelone)

5 Luka Modrić (Real Madrid et Croatie)

6 Sadio Mané (Liverpool)

7 Mohamed Salah (Liverpool)

8 Kylian Mbappé (Paris Saint- Germain)

9 Vinícius Junior (Real Madrid )

10 Virgil van Dijk (Liverpool )

11 Bernardo Silva (Manchester City)

12 Filip Kostić (Eintracht Francfort)

13 Lorenzo Pellegrini (Rome )

14 Trent Alexander-Arnold (Liverpool )

15 Fabinho (Liverpool )