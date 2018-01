​Joueurs africains les plus chers : M. Salah en tête, Sadio Mané et Kalidou Koubaly dans le top 5

L’international sénégalais, Sadio Mané occupe la troisième place dans le top cinq(5) des joueurs africains les plus chers. Selon le quotidien sportif « Stades » qui reprend un rapport du CIES (Centre international d'études du sport) , la pépite sénégalaise, classée 3e est estimée à 66. 3 millions d’euros (43.4 milliards FCFA).

Son compatriote Kalidou Koulibaly ((Naples), qui occupe la 5e place du classement et impressionne l’Italie vaut 62 moins d’euros, soit 40.6 milliards FCFA.

L’Egyptien Mohamed Salah occupe la première place sur le Continent africain avec ses 140.5 millions d’euros, soit 92.2 milliards FCFA). Il est suivi par le Nigérian Wilfred Ndidi de Leicester, qui vaudrait 77.4 millions d’euros (50.7 milliards Fcfa).

Et en quatrième position, l’international gabonais Pierre Emerick Aubameyang du Borussia Dortmund, coûterait 64. 7 millions d’euros, soit (42.4 milliards FCFA).

Le CIES, basé en Suisse est l’auteur de cette étude ciblant les joueurs évoluant dans les cinq(5) grands championnats européens. Dans ce rapport, l’âge, le poste, la durée de contrat, les performances et le statut international sont les principaux critères pris en compte