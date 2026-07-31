​Journée de la Femme africaine : l'hommage de Diarra Guèye Kébé aux femmes « qui transforment les épreuves en force »

À l'occasion de la Journée internationale de la Femme africaine célébré ce vendredi 31 juillet, Diarra Guèye Kébé, présidente de l'ONG Action Femme Enfant contre le Cancer (AFEC), a rendu un vibrant hommage aux femmes africaines, saluant leur résilience, leur courage et leur rôle essentiel au sein des familles et de la société.



« Je rends hommage à toutes ces femmes qui, dans le silence, portent leurs familles, relèvent les défis et transforment les épreuves en force », a-t-elle déclaré sur la page Facebook de l’AFEC. Pour elle, être une femme africaine, c'est « savoir tomber, se relever et continuer à avancer avec courage », malgré les difficultés du quotidien.



À travers l'AFEC, Diarra Guèye Kébé affirme avoir fait de cet engagement une véritable mission. Son organisation œuvre notamment pour la protection de la santé des femmes, la lutte contre le cancer et l'amélioration des conditions de vie des enfants. « J'ai choisi de faire de cet engagement un combat : protéger la santé des femmes, sauver des vies et offrir aux enfants un avenir rempli d'espoir », a-t-elle souligné.



La présidente de l'AFEC a enfin lancé un message d'encouragement à toutes les femmes africaines. « Bonne Journée internationale de la Femme africaine ! Continuons à croire en nous, à nous soutenir et à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants », a-t-elle exhorté.