​Journée internationale des personnes handicapées: l’Aphed en synergie avec l’Ujec soutient ses pairs

L’association des personnes handicapées entrepreneurs de Dakar (Aphed) en partenariat avec l’Union des Jeunesses de la Casamance pour l’émergence du Sénégal (Ujec) s’engage à soutenir ses pairs. La Journée nationale des personnes handicapées célébrée chaque année le 3 décembre va constituer une occasion pour l’association de contribuer à la sensibilisation aux droits et au soutien de cette frange de la société.



Ce groupement de 25 personnes handicapées est constitué d'informaticiens, de sérigraphistes, de vendeurs de produits de consommation, de couturiers, de cordonniers… formés et financés par l’ADEPME et Handicap international. Pour perpétuer cette même action, l’Aphed compte organiser une activité lucrative le 4 décembre avec l’artiste Wally Seck. Les recettes de ce programme serviront à financer certains entrepreneurs handicapés par rapport à leur métier et à la formation.



« Nous sommes motivés par des perspectives que l’on a lancées à partir de notre programme d’action que l’on veut pérenniser. Nous allons d’abord organiser une grande soirée en prélude de notre semaine. Une partie de ces recettes serviront aux personnes handicapées qui sont dans la mendicité et aussi pour former et financer d’autres. Nous comptons aussi mettre des structures de formation pour aider les personnes handicapées », a indiqué Pape Meissa Faye le président de ladite association.



Khady Thiam coutrière, membre de l’Aphed de préciser que cet engagement des personnes entrepreneurs handicapées envers leurs camarades qui sont dans le besoin est une nécessité.