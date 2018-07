​Journée mondiale de l’hépatite : 2 millions de Sénégalais sont porteurs de cette maladie

Ils sont deux (2) millions de Sénégalais porteurs du virus d’hépatite B et C. Une situation alarmante qui a poussé le ministre de la Santé et de l’action sociale à prendre des mesures strictes pour faire fasse à cette maladie. A l'occasion de la journée mondiale de l’hépatite, célébrée ce samedi 29 juillet, Abdoulaye Diouf Sarr compte engager le programme national de lutte contre les hépatites, pour rendre disponible la prise en charge partout à travers le pays.



«La première priorité, c’est celle de la proximité. Agir au plus proche des personnes exposées. En effet, notre structure de prévention, doit être renforcée pour améliorer la prévention et le dépistage de l’hépatite. Nos structures de prise en charge doivent être renforcé. Surtout, l’enjeu rapide de diagnostique de dépistage de proximité », rassure Abdoulaye Diouf Sarr en marge de la célébration de la journée mondiale de lutte contre les hépatites organisée ce samedi, à Niakhar.



Abdoulaye Diouf Sarr d'informer qu'il : «engage le programme national de lutte contre les hépatites, pour que cette lutte puisse être disponible et utilisée partout à travers le pays. La deuxième priorité de lutte contre la stratégie, c’est la prévention de la transmission mère enfant de l’hépatique B. garantir un accompagnement spécifique aux personnes les plus exposées aux risques ».