​Journée mondiale du diabète célébrée le 14 novembre: Un médecin préconise le dépistage précoce

La journée mondiale dédiée au diabète sera célébrée, ce jeudi 14 novembre 2019. Depuis le début de ce mois, plusieurs actions et activités ont été menées pour d’avantage sensibiliser et informer. Et les médecins préconisent le dépistage précoce suivi d’une bonne prise en charge du diabète, dont l’enjeu consiste à prévenir le développement des complications fortement invalidantes, voire mortelles. Une maladie silencieuse au début, le diabète s’installe souvent sans qu’on ne le remarque. Le dépistage précoce permet donc d’éviter au maximum les complications, selon un médecin.



« Le diabète est une pathologie qui est due à une hyperglycémie clinique qui peut évoluer vers l’installation des complications qui peuvent être métabolique, mais aussi vers des complications surtout vasculaires. Dans le cadre de cette prise en charge, il est bon de dépister le plus rapidement possible avant l’installation des complications. Ceci nous permet de mettre en place les différentes stratégies de prise en charge, pour que le diabète soit équilibré le plutôt possible », a indiqué Docteur Demba Diedhiou, Chef de clinique à l’hôpital Abass Ndao.



Poursuivant ses explications, il précise : « Dès que le diabète s’installe, la santé va se détériorer, la personne risque de perdre du travail. Et derrière, le coût de la prise en charge va s’augmenter. Parce que là, il va falloir prendre en charge le dépistage, mais aussi les complications. D’où l’intérêt d’une prise en charge pour éviter l’installation des complications », livre sud fm.