​Journée nationale du dialogue célébrée ce 28 mai, une concertation sur le pétrole et le gaz prévue en juin

Ce 28 mai est célébrée la journée nationale du dialogue. Une occasion pour le Président Macky Sall de réitérer son attachement aux principes de dialogue, de consultation et de concertation dans un espace démocratique apaisé.



Macky Sall «se félicite ainsi des concertations en cours sur le fichier électoral et le processus électoral en général autour du ministre de l’Intérieur et du facilitateur l’Ambassadeur Seydou Nourou Bâ».



Par ailleurs, le chef de l’Etat a aussi convié les Sénégalais à d'au t res concertations qui von t se tenir cette fois-ci en juin. Ces discussions concerneron t les revenus qui seront tirés de l'exploitation du gaz et du pétrole.



«Il exhorte aussi l’ensemble des Sénégalais à raffermir le principe et la pratique du dialogue dans nos comportements quotidiens afin que les divergences puissent trouver des solutions consensuelles au bénéfice de tous».