​Joutes verbales entre pouvoir et opposition : "Le niveau du débat est très bas", peste Birahim Seck

La passe d’arme entre opposition et pouvoir continue de plus belle. Du côté du pouvoir comme de l’opposition, chacun cherche à déstabiliser l’autre. Ils ne se font plus cadeaux depuis un certain temps et les mots s’entrechoquent. Ce qui a fait réagir le coordonnateur du Forum Civil, Birahim Seck. Ce dernier note que le niveau du débat politique entre pouvoir et opposition est très bas dans un contexte de crise dans beaucoup de secteurs.



« Le niveau du débat politique (pouvoir et opposition), est très bas dans un contexte de crise profonde de secteurs névralgiques (eau, pêche, foncier, éducation etc.), sans compter l'impunité en croissance, la léthargie dans les administrations avec l’attente de la nomination d'un PM... », a posté M. Seck sur sa page Twitter.