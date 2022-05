​Judo – 43èmes Championnats d’Afrique seniors: le Sénégal sera représenté par 15 judokas en Algérie

La Fédération sénégalaise de Judo et Disciplines associées (FSJDA) a sorti la liste de 15 judokas devant représenter le pays aux Championnats d’Afrique seniors, qui se tiendront du 26 au 29 mai en Algérie. La FSDJA compte envoyer deux équipes complètes : 7 garçons et 8 filles. L’objectif étant de maximiser les chances du Sénégal de remporter plus de médailles possibles.



Ils seront de nouveau mis à l’épreuve. Les 15 judokas sénégalais se préparent pour les Championnats d’Afrique de judo.

« C’est bientôt les Championnats d’Afrique de judo. L’équipe nationale est actuellement en regroupement à l’Arène nationale depuis le 4 de ce mois. Les judokas vont s’entraîner jusqu’au 13, ensuite partir au tournoi international de la ville de Saint-Louis, où ils vont rester pour un stage et revenir à Dakar le week-end qui suit pour se préparer et partir en Algérie », a indiqué le directeur sportif de la FSJDA, Me Kalidou Ba.



Les athlètes sénégalais se frotteront à plusieurs autres venus d’horizon différents. Et ils auront pour mission de venir avec plusieurs médailles et hisser haut drapeau sénégalais.