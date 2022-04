​Judo – Championnat de France Universitaire : Mbagnick Ndiaye remporte l’argent

Après avoir remporté le bronze et l’or, respectivement lors de l’Open de Tunis et Alger le mois dernier, Mbagnick Ndiaye était de retour sur le tatami, mercredi. L’octuple champion du Sénégal chez les supers lourds (+100 kg) a en effet pris part au Championnat de France universitaire, qui regroupait plus de 300 judokas, dont 14 chez les +100 kg. L’athlète de 28 ans est reparti avec la médaille d’argent après son échec en finale devant Khamzat Saparbaev, champion de France -100 kg, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



Son entraîneur Dominique Gaudinière a estimé que cette deuxième place est une déception, parce que Mbagnick a perdu sur une erreur et pouvait gagner le tournoi.



Sur les prochains Championnats d’Afrique, prévus du 26 au 29 mai en Algérie, M. Gaudinière a indiqué que le champion du Sénégal va entamer sa préparation dans deux semaines en Espagne.