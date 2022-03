​Judo - Open de Tunis : 7 judokas sénégalais dont Mbagnick Ndiaye attendus

Quatre ans après la dernière compétition (2018), l’Open de Tunis du judo sera de retour week-end à la salle omnisports de Radès. Pour cette édition, 185 judokas venus de 23 nations, dont le Sénégal, la Tunisie, la France, le Maroc, la RD Congo et la Guinée, sont attendus dans la capitale tunisienne.



Ce tournoi, qui est une opportunité d'engranger des points pour les prochains Jeux olympiques, prévus à Paris en 2024, s'annonce relevé. Pour cela, l’équipe nationale du Sénégal sera représentée par ses meilleurs éléments, notamment Mbagnick Ndiaye, qui a remporté il y a quelques jours da 8ème médaille d’or d’affilée lors des championnats nationaux du judo dans la catégorie des plus de 100kg.



Moussa Diop (-60 kg), Saliou Ndiaye (-81 kg) et Abderahmane Diao (-90 kg), qui ont réussi à conserver leurs couronnes nationales, feront également partie de la délégation sénégalaise. Du côté, des femmes, Anna Siga Ndiaye (- 63 kg), sacrée championne du Sénégal et Khadija Sonko, médaillée d’argent lors des championnats nationaux, sont les représentantes du Sénégal.