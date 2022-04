​Judo – championnats d’Afrique Seniors : les « Lions » en préparation au Dojo national pour Alger

Pas de repos pour les judokas de l’équipe nationale seniors pendant ce mois de Ramadan. Maintenir leur niveau de performances à quelques semaines du début des Championnats d’Afrique (26-29 mai à Alger), tel est le souhait de la Fédération sénégalaise de Judo et Disciplines associées (FSJDA), dirigée par le président Babacar Wade.



Rien n’a changé dans le planning de travail des Lions sur la route d’Alger, seul un léger réaménagement des horaires d’entraînement. «L’équipe nationale s’entraîne au Dojo national de 17h30 à 19h30. Nous allons vers des Championnats d’Afrique très relevés, donc il n’est pas question qu’on baisse les bras durant ce mois de Ramadan. On continue les mêmes séances d’entraînement, les mêmes exercices et intensités», a fait savoir avec vigueur le Directeur des compétitions de la FSJDA, Me Kalidou Gatta Ba.



Allier sport et Ramadan n’est pas une chose facile pour les athlètes, car le haut niveau comme les Championnats d’Afrique demande beaucoup d’exigence, selon le Directeur des compétitions de la FSJDA.



Durant ces joutes en terre algérienne au mois de mai, les combattants sénégalais se frotteront aux meilleurs d’autres nations dans les différentes catégories. Pour cette campagne 2022, les protégés du sélectionneur national Me Abdou Karim Seck se fixent comme objectif : Glaner le maximum de médailles d’or. Porte-étendard du judo sénégalais, Mbagnick Ndiaye, sera très attendu pour reconquérir son titre, rapporte le quotidien sportif "Stades".