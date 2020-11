​Kaffrine : les populations de Darou Salam dénoncent le manque d'infrastructures

À Darou Wanaré, la localité de la région de Kaffrine, manque d’infrastructure de base. Les populations ont profité de leur Magal annuel Seydina Alioune, pour se faire entendre.



«Depuis 1930, Darou Wanar ne sent même pas qu’il fait partir de l’Etat Sénégalais. On nous a complètement marginalisés. On n’a pas d’électricité, pas de bonne route. Nous n’avons même pas d’hôpital. Nous réclamons ces infrastructures de base qui doivent être réglée une bonne fois pour toute. Le village 90 ans d’existence, Darou Wanaré n’a rien. On ne peut même pas mesurer une valeur de 100 F CFA faite par le Sénégal. C’est déplorable. Nous interpellons le Président Macky Sall, qui connait très bien cette localité », martèle leur porte-parole.



Il note également le manque d’insécurité avec le vol récurant de bétail dans cette Commune de Mabo. Toutefois, ces populations décident de passer à la vitesse supérieure si rien n’est fait, livre Walf radio.