​Kandiama : victimes de noyade, quatre enfants dont trois d’une même famille inhumés ce jeudi

La commune de Sinthiang Koundara, dans le département de Vélingara, est en deuil après un drame survenu mardi 9 juin dans le village de Kandiama. Quatre enfants, dont trois membres d’une même famille, ont perdu la vie par noyade dans une fosse remplie d’eau de pluie. Ils ont été inhumés ce jeudi dans le dit village.



Pour rappel, selon les informations recueillies sur place, les victimes s'étaient rendues dans une ancienne fosse utilisée pour la fabrication de briques traditionnelles. Avec les récentes pluies, cette excavation, devenue particulièrement profonde, s'était remplie d'eau. Les enfants auraient décidé de s'y baigner avant que le drame ne survienne.



Après avoir plongé dans l'eau, ils ne sont malheureusement jamais remontés à la surface. L'alerte a été donnée, mais l'irréparable avait déjà eu lieu. Les corps sans vie des quatre enfants ont été découverts aux environs de 18 heures.