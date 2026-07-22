​Kanel : le procureur de Matam promet que «toute la lumière sera faite» sur le viol présumé et le meurtre de la fillette de 2 ans

Le procureur près le Tribunal de Grande Instance de Matam (est), Saliou Diagne, a réagi sur l'affaire de la petite fille de 2 ans, qui aurait été violée et tuée par trois mineurs à Kanel (nord-est). Le magistrat a exprimé son émotion, tout en rappelant que l'enquête est désormais entre les mains du juge d'instruction.



« Comme vous l'avez dit, cela a défrayé la chronique à Matam et au-delà de Matam, sur tout le territoire national. Ce sont des faits particulièrement horribles », a déclaré Saliou Diagne sur la TFM, dans l’émission « Infos matin ».



Évoquant la victime, il a souligné la gravité des faits : « Il s'agit d'une victime très jeune, de 2 ans, une fillette de surcroît. Ce qu'elle a subi est en tout cas très désolant, et c'est très douloureux pour la famille de la victime », a-t-il déploré.



Le procureur a également confié avoir été personnellement affecté par ce drame. « Moi, en tant que chef de la police judiciaire locale, cela m'a touché au plus haut point. Mais l'enquête se poursuit », a-t-il affirmé.



Toutefois, Saliou Diagne s'est refusé à commenter davantage le fond du dossier, invoquant le secret de l'instruction. « L'affaire est entre les mains du juge d'instruction. Il y a le secret de l'instruction qui est de mise. Je peux simplement vous assurer que la justice fait son travail sur ce point, et toute la lumière sera faite », a-t-il assuré.



Pour rappel, trois jeunes dont un de 12 ans, ont été interpellés dans cette affaire. Deux d'entre eux ont été arrêtés lors d'une opération menée au marché de Kanel, tandis que le troisième a été interpellé environ vingt-quatre heures plus tard. Les trois suspects ont ensuite été déférés au parquet de Matam, qui a ordonné leur placement sous mandat de dépôt dans le cadre de l'information judiciaire.