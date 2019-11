​Kanel: les enseignants accusent l’inspecteur d’académie d'abus de pouvoir

Les enseignants de l’IF de Kanel accusent l’inspecteur d’académie d’abus de pouvoir. M. Tine est reproché d’avoir mené la vie dure à ces administrés. Les syndicalistes ont décidé de paralyser le système éducatif, ce vendredi pour se faire entendre.



« Nous déplorons l’acte de l’inspecteur d’académie de Kanel. Il faut que les autorités sachent qu’il ne fait pas la promotion de ces administrés. Il impose la force dans sa gouvernance. La performance du système ne l’intéresse guère. C’est un inspecteur qui a atteint tous ses limites. Nous n’accepterons pas que les droits de nos camarades soient bafoués au point de les jeter en pâture ou suspendre leur salaire avec incohérence », martèle Pape Abdoulaye Diallo, secrétaire général de l’IDN de Kanel.



Selon M. Diallo, aujourd’hui, l’inspecteur d’académie a foulé au pied tous les aspects innovants et favorables à l’obtention de bons résultats tel que le pacte du Ferlo. « Les enseignants vivent un véritable calvaire avec une précarité sans précédant dans cette zone de turbulence, de misère et de famine. Il est à constater que des écoles étaient fermées durant tout le mois d’octobre, faute d’enseignants et c'est à cause d'un manque de concertation et d’ouverture que cela est arrivé. Au vue de tout cela, nous observerons une journée sans éducation dans tout le département, ce vendredi à Kanel », dit-il au micro de Walf Radio.