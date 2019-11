​Kanel : les jeunes listent les maux de leur localité

Les populations de Kanel souffrent d'un manque d'éclairage public, de l’insalubrité, et des inondations datant des dernières pluies. Les jeunes de la localité ont fait face à la presse samedi pour exprimer leur colère. Ils pointent du doigt les autorités locales.



« Si nous disons que ça va mal, nous avons généralisé. Il y a l’insécurité, il n’y a pas d’éclairage public. Et ce qui nous fait mal, nous les Kanelois, durant la saison des pluies, il y a les inondations. Le maire est venu traverser Kanel, partir à Signou Bambé avec le ministre pour montrer son soutien aux habitants de Signou Bambé, alors que les Kanelois souffrent », fulmine Biram Diallo, leur porte-parole.



Après une marche organisée à Kanel, ces jeunes qui faisaient face à la presse, ne comptent pas s’arrêter là. « Nous lançons un appel aux autorités compétentes, en commençant par le président de la République. Ce, pour leurs dire que Kanel va mal. Que nous ne voulons plus du maire, qu’il quitte. Nous avons besoin de nos ressources. Les biens de Kanel doivent servir aux populations. Pas pour des personnes privées. Nous avions organisé une marche à Kanel. Aujourd’hui, nous avons tenu une conférence de presse. Prochainement, nous allons organiser un sit-in à Kanel pour dénoncer, jusqu’à ce que le maire quitte », martèle Biram Diallo.