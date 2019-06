​Kaolack : Serigne Mboup charge les autorités et annonce sa candidature à la mairie

En visite dans les gares routière de la commune de Kaolack, le président de la Chambre de commerce a dénoncé la gestion des collectivités locales. Face à la presse, Serigne Mboup déclare que c’est l’inaction des autorités qui empêche le développement de la capitale du Saloum. Il en a profité pour déclarer sa candidature pour la municipalité.



Serigne Mboup, président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Kaolack, se désole de la situation actuelle de la commune, sa gestion et dire son ambition pour la commune. « Je ne suis pas là, pour dire le mal sur le dos de qui que ça soit. Mais c’est à la population de donner son avis et de juger le travail de leurs municipalités. Parce, c’est elle qui subisse les conséquences. Mais c’est désolant de voir Kaolack régresser comme ça, alors que c’était la deuxième ville économique du pays », dit-il.



M. Mboup qui dit ne pas faire de la politique est ferme sur sa position. Toutefois, il déclare son ambition souhait de diriger la mairie de Kaolack.