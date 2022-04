​Kaolack: de la drogue et des médicaments prohibés d'une valeur de plus de 40 milliards CFA, incinérés ce jeudi

L’administration territoriale de Kaolack (centre) va organiser ce jeudi, une cérémonie publique d’incinération de drogue et de médicaments prohibés d’une valeur de 40 milliards 702 millions 521 mille 562 francs CFA.



Ces quantités de drogue et de médicaments prohibés saisies par les différents services des douanes de Kaolack seront incinérées sur l’axe Kaolack-Ndiaffat, précise un communiqué signé par la direction régionale centre de la subdivision des douanes de Kaolack.



La drogue et les médicaments prohibés concernées sont composés de "6.696 kg de chanvre indien d’une valeur de 667 millions 509 francs CFA" de 651,32 kg de morphine d’un coût de 38 milliards 102 millions 2200 mille Francs CFA".



Il y aussi 0,384 kg de méthamphétamine d’une valeur de 6 millions 240 mille francs CFA et d’un lot de médicaments d’un coût d’un milliard 926 millions 552 mille 562 francs CFA.