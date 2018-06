​Kaolack : le RCCM installe sa plateforme pour faciliter la création d'entreprise

La plateforme RCCM (Régit de commerce et de crédit mobilier) de Kaolack a vu le jour jeudi. Cette installation est de l’initiative du ministre de la Justice garde des Sceaux, qui a souligné que ce processus vise à faciliter aux populations l’enregistrement ou la création d’entreprise. Selon Ismaïla Madior Fall la plateforme vise également à rendre disponible les informations relatives à ces entreprises.



« Aujourd’hui l’installation de la plateforme RCCM, Régit de commerce et de crédit mobilier de Kaolack est un processus de généralisation que nous sommes en train de faire après Dakar, Thiès. Avec le Rccm, il s’agit de faciliter aux citoyens et aux populations l’enregistrement ou la création de leurs entreprises », a déclaré le garde des sceaux.



M. Fall d’ajouter : « cette plateforme va permettre de rendre disponible la plupart des informations relatives aux entreprises. Vous le savez, c’est un point très important dans le cadre du ‘’Doing business’’ ».



Le ministre de la Justice a par ailleurs fait savoir que le président de la République Macky Sall a donné des instructions très fermes pour que le Sénégal se retrouve dans le ‘top ten’’ des 10 premiers en matière de réformateur dans le cadre du Doing Bisiness.