​Karim Wade ne sera pas le candidat du Pds : les explications de la DGE

Wade-fils n’est pas sur la liste électorale à cause de son absence lors de la refonte. Cette assertion est du directeur de la Formation et de la communication de la Direction Générale des Elections (DGE), Bernard Kasimir Cissé qui a tenu un point de presse lundi au siège de cette instance.



S’appuyant sur l’article L-31 du code électoral, M. Cissé déclare : « Karim Wade avait introduit une demande pour s’inscrire sur les listes électorales, mais sa demande a été rejetée ». Selon lui, ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales les individus condamnés pour crime. Mais aussi, des personnes emprisonnées à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à 1 mois assortie d’une amande pour l’un des délits de vol, escroquerie abus de confiance…



ce qui implique, argumente-t-il, que Karim Wade ne figure pas sur les listes électorales car n’étant pas venu s’inscrire comme l’avaient fait sa mère et son père Me Abdoulaye Wade.