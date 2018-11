​Karim Wade va porter plainte contre l’Etat à l’Onu et à la Cedeao

Avant d’atterrir au Sénégal, Karim Wade compte porter plainte contre l’Etat du Sénégal aux Nations Unies et la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cedeao) en vue de contraindre le gouvernement sénégalais de le mettre en prison, à défaut de payer les 138 milliards Fcfa d’amende.



C’est son avocat français Me Michel Boyon qui a fait cette annonce sur France 24. A l’en croire, le fils de Wade va porter plainte doublement. D’ailleurs, la plainte au niveau de la Cedeao a été déposée jeudi dernier par Me Clédor Ciré Ly.



A travers ces plaintes Karim Wade vise à faire suspendre l’arrêt de la Cour de répression de l’enrichissement illicite qui l’a condamne. « Cela lui permettra d’échapper la prison une fois de retour, et aussi de participer à l’élection présidentielle du 24 février 2019 », selon Les Echos.