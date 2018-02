​Kébémer: Les populations Nguer Nguer profitent du Gamou annuel pour lister les maux de leurs localité

La 40e édition du Gamou annuel a été aussi l’occasion pour les populations d’évoquer les maux dont souffre leur village. Les habitants de Nguer Nguer ont souligné les problèmes d'accès à la santé, le manque d’électricité, et d'infrastructures routières. Ils ont ainsi invité le responsable apériste Ousmane Cissé, par ailleurs Directeur des Mines et de la Géologie à être leur porte-parole auprès du chef de l’Etat pour régler les problèmes de leurs problèmes.



Le Dg des Mines, Ousmane Cissé, a rappelé que c’est le souhait du président de la République à travers la Couverture maladie universelle, que les populations aient accès à la santé, à l’expertise médicale. "Ce jeune qui vient d’être détecté avec la cardiopathie enfantine, est un cas très sensible. Voila quelqu’un qui souffre de problème cardiaque dont la prise en charge nécessite beaucoup de moyens. Ensemble avec le maire, nous avons décidé dans la commune de Diocoune, de permettre l’accès à la Couverture maladie universelle à plus de 1000 enfants"



​En effet, Selon l'infirmier d'Etat Abdou Karim Diop, qui était à Nguer Nguer dans le cadre d'une couverture médicale pour les besoins du Gamou, " Ce qui nous a beaucoup touchés, on a décelé un enfant de 12 ans qui a un problème cardiaque. On a eu à contacter des médecins spécialistes pour lui venir en aide. C’est quelque chose de primordiale pour aider cet enfants "