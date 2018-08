​Kébémer : le Directeur des mines octroie une ambulance et du matériel médical à la commune

Ousmane Cissé, Directeur des mines et de la géologie a procédé, ce samedi la cérémonie de remise d’une ambulance et du matériel médical à la ville de Kébémer. Le matériel est composé de lits d'hôpital, des matelas, des draps, des chaises. Un geste très apprécié par les bénéficiaires. Le médecin-chef du district a promis de faire en sorte que ce matériel soit au service durable des populations.



Ousmane Cissé a indiqué que le président de la République est en train de faire d’importantes réalisations au niveau de la commune en apportant du matériel sanitaire, des intrants en matière d'eau, d'accès à l'électricité, le PUDC est un atout de plus.



« Le travail qu'est en train de réaliser le président de la République au niveau de la commune en apportant du matériel sanitaire, des intrants en matière d'eau, d'accès à l'électricité et le PUDC est un atout de plus », témoigne l’apériste. Pour la doléance de médicaments, M Cissé envisage de voir avec l'appui de l'État comment accompagner le district.



Parmi les programmes d’activités, Ousmane Cissé prévoit également la 3ème édition de la circoncision des enfants qui aura lieu après la Tabaski dont la première avait mobilisé 300 à 400 jeunes qui ont été circoncis, la deuxième 150 jeunes.



Pour cette édition, il compte convoquer l'ensemble des maîtres coraniques, des imams et des populations intéressées avant de procéder à ce rite pour tous les jeunes de toutes les couches de la commune qui en auront besoin.