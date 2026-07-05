​Kédougou : des médicaments de contrebande d'une valeur de plus de 6 millions FCFA saisis, un individu interpellé

La Sûreté Urbaine du Commissariat central de Kédougou (sud-est) a porté un coup dur au trafic illicite de produits de santé. Le 3 juillet 2026, les forces de l’ordre ont procédé à l’interpellation d’un individu pour contrebande et vente illicite de médicaments.



Selon un communiqué de la Police, le suspect a été appréhendé à la gare routière de Kédougou en possession de quatre valises dissimulées dans de grands sacs de transport. L’inventaire contradictoire, réalisé en présence du mis en cause et avec l’expertise d’un pharmacien local, a révélé un important stock de produits pharmaceutiques (antibiotiques, antipyrétiques et antispasmodiques).



Parmi la marchandise saisie figurent notamment : 571 boîtes de Synergon, 246 boîtes de Collyre bleu Laiter, 221 boîtes de Spasfon, 208 boîtes de Biafine, des substances hautement contrôlées comme du Klipal Codéine (91 boîtes) et du Tramagen (127 boîtes). La valeur marchande globale de cette cargaison frauduleuse est estimée à 6 366 341 FCFA.



«Lors de son interrogatoire, le convoyeur a tenté de se dédouaner en affirmant que les produits lui avaient été remis par un tiers. Il avait pour mission d'acheminer clandestinement la marchandise dans un pays frontalier afin de la livrer à un destinataire final. Une enquête a été ouverte par le parquet pour identifier l'ensemble des ramifications de ce réseau de trafic transfrontalier», toujours selon la Police.