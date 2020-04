​Kédougou: le chef de brigade prive d'eau les populations des quartiers de Gomba et Fadiga

Les populations des quartiers de Gomba et de Fadiga de la commune de Kédougou, ne savent plus à quel saint se vouer à cause de la canicule. Ces populations sont restées 72 heures sans eau. Le seul forage sur lequel elles comptent, avec le couvre-feu, est barricadé par le chef de Brigade depuis trois jours. Face à la presse, elles ont exigé la démission de ce dernier.



« Le Chef de service régional, M. Diallo a fermé les robinets de la structure, nous empêchant d’avoir de l’eau. Parce qu’actuellement, vous savez que nous sommes à la période de Covid-19, en même temps, nous sommes en période de forte canicule. Donc nous avons besoin d’eau. Actuellement, on nous dit qu’il a un problème avec un mécanicien. C’est pour cela, il est en train de punir toute une population. Depuis vendredi, nous n’avons pas d’eau. Comment nous allons faire ? C’est vraiment grave », martèle Ouseynou Touré leur porte-parole.



Toutefois, ces populations de Gomba et de Fadiga interpellent les autorités à réagir et exigent purement et simplement le départ de l’agent. Interpellé sur la question, Boubacar Diallo refuse tout commentaire.