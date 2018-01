​Kenya : un député arrêté

Vêtu d'une robe noire et portant une perruque d'avocat, il était aperçu à côté de M. Odinga lors de son serment devant des milliers de partisans de l'opposition à Uhuru Park.

Seulement, on ne connait pas le rôle qu'il a joué durant cette cérémonie que le gouvernement a qualifiée d'acte de trahison.

M. Odinga a perdu l'élection de l'année dernière selon les résultats officiels et sa prestation de serment comme le "président du peuple" a été largement considéré comme un coup de publicité.

Un ministre kényan a déclaré que l'événement était une tentative de renverser le gouvernement.

"J'ai défendu la décision de fermer les stations de télévision et de radio qui essayaient de diffuser l'événement", a-t-il déclaré.

Plusieurs stations de radio n'ont toujours pas recommencé à émettre.