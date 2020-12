​Keur Massar: 105 kilos de chanvre indien saisie dans la forêt de Mbao

Dans le cadre du dispositif anti agression déployé aux abords de la forêt de Mbao, la Brigade territoriale (BT) de Keur Massar renforcée par les éléments de l’Escadron de surveillance et d’intervention de Diamniadio, ont saisi 105 kilos de chanvre indien.



Selon la Division communication de la gendarmerie nationale, le dispositif anti-agressions déployé aux abords de la forêt de Mbao, et l’Escadron de surveillance et d’intervention de Diamniadio vient chaque jour en appui à la brigade de Keur Massar pour renforcer la sécurité dans la zone.