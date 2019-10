​Keur Mor Souté : les populations listent les maux de leur localité

Les habitants du village de Keur Mor Souté, situé dans la Commune de Latmingué ont profité de la tenue de la troisième journée dédiée à Cheikh Tidiane Chérif, pour dénoncer les nombreuses situations difficiles auxquelles ils font face depuis des années. Ces derniers réclament l’électrification de leur village, la construction d’une route goudronnée, et l’affectation d’un personnel qualifié pour leur case de santé.



« Vous voyez pour un événement pareil qui regroupe des milliers de fidèles, nous sommes obligés de louer un groupe électrogène pour satisfaire la demande en électricité. Et pourtant, le réseau électrique est seulement à 9 km d’ici. Nous réclamons tout bonnement l’électrification de notre village », a dénoncé leur porte-parole.



Ces populations ont aussi réclamé une route goudronnée pour remplacer leur piste latéritique en mauvais état. Doter d’une case de santé depuis plus de 10 ans, aucun personnel qualifié n’y est affecté. Toutefois, ils interpellent le chef de l’Etat Macky Sall à satisfaire leurs doléances.