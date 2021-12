​Khalifa Sall révèle : « Il y a eu 15 caisses d’avance au niveau de la mairie de Dakar et une seule a fait l'objet d'enquête judiciaire"

Le leader de Taxawu Senegaal et membre de la coalition Yewwi Askan Wi (coalition de l’opposition pour les locales 2022) Khalifa Ababacar Sall, s’est prononcé sur la caisse d’avance qui a fait l'objet de son emprisonnement à 5 ans pour "faux et usage de faux dans des documents administratifs » et de « complicité en faux en écriture de commerce ». A l’émission Yoon Wi sur la Rfm, de ce 09 décembre, il a précisé que l’existence de la caisse d’avance ne date pas d’aujourd’hui. « Il y a eu 15 caisses d’avance au niveau de la mairie de Dakar» et seul le fonctionnement de celle mise en place sous son règne a fait l’objet d’enquête judiciaire.



« Il existe 15 caisses d’avance au niveau de la mairie de Dakar », a fait savoir Khalifa Sall. Qui a expliqué l'intérêt d'une caisse d’avance : « Une caisse d’avance sert à prêter de l’argent à quelqu’un qui a un projet. Et ce dernier doit, après, apporter des justificatifs », a-t-il renseigné.



A l’en croire, sur les 15 caisses d’avance existantes, une seule a fait l’objet d’enquête pour qu’on explique pourquoi elle fonctionne ainsi. Mais les questions qu’on devrait se poser, a laissé attendre l’ancien édile de Dakar, c’est de savoir : « pourquoi chaque année, chaque mois, on renouvèle la caisse d’avance ? Pourquoi, chaque année, l’inspection du Trésor et la Finance viennent auditer la caisse d’avance avant de donner un quitus ? Pourquoi chaque année, on donne un quitus à la Cour des comptes ? »



Non sans rappeler que « de 1996 jusqu’à aujourd’hui (2022, ndlr), la caisse d’avance fonctionne de la même manière». Le camarade d’Ousmane Sonko dans Yewwi Askan Wi, de poursuivre : « Et chaque année, elle a un quitus et une validation et du ministère des Finances et de la Cour des comptes ».



M. Sall de conclure en rappelant sa déclaration tenue devant le juge lors de son procès en mars 2018 : « Au tribunal, j’avais dit que ceux qui nous ont devancé de même que ceux qui sont toujours là savent très bien comment fonctionne cette caisse d’avance et quel est son intérêt ».