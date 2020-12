​Khalifa Sall sur la suppression des villes : « seuls ceux qui méconnaissent la décentralisation pensent ainsi »

L’Idée de la suppression des villes agitée par le régime de Macky Sall, à travers son ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Oumar Guèye, dans l’émission « Jury du dimanche » sur Iradio, n’a pas laissé indifférent l’ancien maire de Dakar. Interrogé sur la question, Khalifa Sall estime que seuls ceux qui méconnaissent la décentralisation pensent à supprimer les villes. Le leader de « Taxawu Sénégal » l’a fait savoir, ce dimanche lors de la cérémonie de réception de la maternité de Grand-Yoff.



Il estime en outre, sans le nommer, que le régime n’a aucune conviction sur la décentralisation. « Parce que ceux qui croient à la décentralisation savent belle et bien que c’est une affaire citoyenne. Et personne ne peut apporter du nouveau », affirme le leader de « Taxawu Sénégal ».



Une occasion pour l'actuel maire de Grabd-Yoff, Pape Madiop Diop de revenir sur le soutien de la Ville de Dakar. Selon lui, l’intention du régime dans cette idée de suppression des villes est de liquider la ville de Dakar. « Nous savons tous que Dakar a des compétences et des prérogatives que les communes n’ont pas. Donc vouloir supprimer les villes n’est pas une action de bien faire », tranche-t-il.



Considérant que l’idée de suppression de la ville ne devait pas être à l’ordre du jour, Madiop Diop exhorte le gouvernement à s’atteler à la recherche des mécanismes pour renforcer les moyens et les capacités des villes pour quelles puissent accompagner les communes.