​Kolda : 268 candidats à l’assaut du baccalauréat technique au plus grand centre STEG du Sénégal

Les épreuves du baccalauréat technique ont démarré ce lundi 15 juin à Kolda . Au total, 268 candidats, dont 166 filles, composent dans l’unique jury de la région, logé au Lycée d’Enseignement Technique et Professionnel (LETP) de Kolda.



Ce centre d’examen est considéré comme le plus grand du Sénégal pour la série STEG (Sciences et Technologies de l’Économie et de la Gestion). Selon les statistiques communiquées par l’administration, 243 candidats sont régulièrement inscrits au LETP de Kolda, tandis que 15 proviennent du Lycée Privé Classique Baba Lary Seck et 10 du Centre Académique d’Orientation Scolaire et Professionnelle (CAOSP).



L’Inspecteur d’Académie de Kolda s’est rendu au LETP afin de s’enquérir du déroulement des épreuves. À l’issue de sa visite, il s’est montré rassurant quant à l’organisation du baccalauréat technique dans la région.



Les candidats poursuivront les différentes épreuves au cours des prochains jours dans l’espoir de décrocher le précieux sésame ouvrant les portes de l’enseignement supérieur ou du monde professionnel.



Les résultats du premier tour sont attendus au début de la semaine prochaine. Une échéance très attendue par les candidats, leurs familles ainsi que la communauté éducative de Kolda.