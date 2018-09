​Kolda: 30 nouveaux cas de fistule obstétricale diagnostiqués

La pathologie de la fistule obstétricale inquiète de plus en plus dans la région de Kolda. La maladie dite «maladie honteuse) a atteint une trentaine (30) de femmes. Mais, ces dernières peuvent espérer des lendemains meilleurs, les prochains jours.



En effet, à l’occasion de la semaine nationale de la santé de la mère et de l’enfant qui débute ce lundi, elles bénéficieront d’une prise en charge totale et gratuite.



Selon une organisation onusienne en charge de la population, plus de 400 nouveaux cas de fistules obstétricales sont enregistrés chaque année au Sénégal.