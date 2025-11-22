​Kolda : des transporteurs exigent la transparence sur plus de 90 millions de francs CFA de cotisations

Les transporteurs et chauffeurs de Kolda montent au créneau. Face à la presse ce samedi 22 novembre, ils ont réclamé des éclaircissements sur la gestion de leurs cotisations qu’ils estiment à plus de 90 millions de francs CFA. Leur principale interpellation vise l’actuel président du regroupement des transporteurs et chauffeurs, Bouly Vieux Diedhiou.



« Où sont passées nos cotisations ? », s’est indigné leur porte-parole, Lamine Kane Baldé, également secrétaire général du regroupement. Selon lui, les acteurs du secteur attendent un bilan clair et transparent sur l’utilisation de l’argent généré par la gare routière.



Le SG a également mis en cause la légitimité du président actuel. Il affirme en effet que le mandat de Bouly Vieux Diedhiou a expiré depuis août 2023, et qu’aucun accord n’a été trouvé pour sa prolongation. « Je défie quiconque de prouver qu’il y a eu un consensus pour prolonger son mandat. Jamais ! », a-t-il martelé.



Face à ce qu’il qualifie de « crise qui dure depuis trop longtemps », Lamine Kane Baldé appelle l’autorité préfectorale à intervenir pour rétablir l’ordre et apaiser les tensions au sein du regroupement.



