​Kolda : face des attaques récurrentes des postes de santé, les personnels interpellent l’Etat pour…

Les personnels de santé de la région de Kolda ne se sentent plus en sécurité dans leurs lieux de travail. Ouseynou Badji, membre de l’intersyndical de santé de Kolda déclare : «nous décrions les conditions sécuritaires auxquelles sont exposés nos camarades dans les postes de santé. Suite aux attaques de certaines structures de santé, nous demandons à l’Etat plus de sécurité et de protection envers ces agents » .



Non sans lancer « si cela persiste, je pense qu’on va demander à nos camarades de déserter les postes de santé pour préserver leurs vies »,



Poursuivant M. Badji de souligner : « la fameuse politique de gratuité de l’Etat est en train d’étouffer nos structures sanitaires. Chose que Nous déplorons et que nous décrions, parce qu'aujourd’hui, il y a des structures qui ne peuvent même pas prendre des urgences par faute de médicaments ».



M. Badji fustige sur les ondes de Walf Fm le non-paiement des salaires de certains agents « ce sont des gens qui sont restés des mois sans salaire. Et certains de nos camarades qui sont dans des localités les plus éloignées. Ils vivent dans des conditions difficiles sans salaire. Et, malgré tout cela pour l’amour de leur métier, ces agents sont restés sur place ».