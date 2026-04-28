​Kolda : le PUDC accélère l’électrification rurale avec la mise en service de nouvelles infrastructures

Le Programme d’urgence de développement communautaire (Pudc) a franchi une nouvelle étape dans l’amélioration de l’accès à l’électricité en milieu rural, avec la mise en service de nouvelles infrastructures électriques dans plusieurs localités de la région de Kolda (Sud), le 27 avril 2026.



Cette avancée intervient dans le sillage de la tournée économique du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, marquée par l’inauguration de la dorsale électrique reliant Fafacourou, Dabo et Coumbacara. Au total, dix localités ont été électrifiées, dont neuf villages situés dans les communes de Dabo et Bagadadji, ainsi que la commune de Coumbacara.



« Il s’agit de dix localités électrifiées dont neuf villages des communes de Dabo et Bagadadji notamment Tabassaye Manding, Sare Souma, Sinthiang Guiro, Sinthiang Maodo, Wakilare Kayel, Vélingara Bocar, Missirah Ousmane et Sare Seyni mais aussi la commune de Coumbacara», a précisé le coordonnateur national du Pudc, Gade Kounta, soulignant que la localité de Coumbacara était restée sans électricité depuis sa création.



Il a également souligné que ces nouvelles mises en service vont avoir un impact sur les conditions de vie des populations bénéficiaires, assurant que plus de 900 personnes sont directement impactées.



D’après l’Agence de Presse Sénégalaise, le Pudc a indiqué que ces actions s’inscrivent en droite ligne de la Stratégie nationale d’électrification rurale visant l’accès universel à l’électricité à l’horizon 2029.