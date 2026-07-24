​Kolda : le guide religieux Thierno Abdoulaye Zoubaïrou Ba appelle à des Navétanes sous le signe de la paix et du fair-play

À quelques jours du démarrage du championnat national populaire, plus connu sous le nom de Navétanes, le guide religieux de Kolda, Thierno Abdoulaye Zoubaïrou Ba, a lancé un appel fort à l'endroit de la jeunesse et de l'ensemble des acteurs impliqués dans cette grande compétition sportive.



S'exprimant le week-end dernier à l'occasion d'une rencontre avec ses fidèles, le guide religieux a rappelé que les Navétanes ne doivent pas être perçus comme de simples compétitions de football, mais avant tout comme un cadre de fraternité, d'éducation et de rapprochement entre les jeunes.



Dans son message, Thierno Abdoulaye Zoubaïrou Ba a exhorté les Associations Sportives et Culturelles (ASC), les joueurs, les dirigeants, les supporters ainsi que tous les acteurs du mouvement navétane à promouvoir un football sans violence, fondé sur le respect des adversaires, des arbitres et des règlements.



Il a particulièrement insisté sur les valeurs de fair-play, de sportivité, de tolérance et de paix, estimant que les Navétanes doivent demeurer une véritable école de citoyenneté, de civisme et de vivre-ensemble. Selon lui, la réussite de cette compétition dépend de la responsabilité de chacun à préserver un climat de sérénité dans les stades et au sein des communautés.



Profitant de cette rencontre, le guide religieux a également adressé un message de reconnaissance à l'ensemble des membres de sa communauté. Il a exprimé sa profonde gratitude pour leur engagement, leur disponibilité et les nombreux efforts consentis dans l'organisation des différentes activités religieuses, notamment le Gamou.



Thierno Abdoulaye Zoubaïrou Ba a salué l'esprit de solidarité, la discipline et le sens des responsabilités dont les fidèles ont fait preuve tout au long de ces événements. Il les a invités à poursuivre dans cette dynamique afin de renforcer davantage l'unité, la cohésion et les liens fraternels au sein de la communauté.



À travers ce double message, le guide religieux place la paix, la solidarité et le respect mutuel au cœur des valeurs qui doivent guider aussi bien les manifestations sportives que les activités religieuses, faisant des Navétanes un moment de communion et de rassemblement au service de la jeunesse et de toute la société.