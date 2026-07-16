​Kolda : le maire de Médina El Hadji réaffirme son soutien au futur parti du président Bassirou Diomaye Faye

Le maire de Médina El Hadji, Ousmane Mballo, a réitéré sa volonté d'adhérer au parti politique que compte créer le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Dans un entretien accordé au correspondant de Pressafrik, l'édile a expliqué que cette dynamique, initiée par plusieurs maires, prend de plus en plus d'ampleur.



« Au départ, nous étions 35 maires qui nous sommes organisés pour rencontrer le président de la République à Dakar afin de lui manifester notre soutien et notre adhésion à ce projet politique. Aujourd'hui, nous sommes plus de 40 maires dans la région à rejoindre cette dynamique », a déclaré Ousmane Mballo.



Pour le premier magistrat de Médina El Hadji, cette adhésion est avant tout motivée par la nécessité de travailler en étroite collaboration avec les autorités centrales au bénéfice des collectivités territoriales.



« Nous gérons les collectivités territoriales. Il nous faut être avec le président afin de travailler ensemble pour le développement socio-économique de nos communes », a-t-il justifié.



Au-delà de son engagement politique, le maire a mis en lumière les principales préoccupations de sa commune. Il a notamment insisté sur le désenclavement de Médina Alpha Sadou et des localités environnantes, dont l'accès devient particulièrement difficile pendant la saison des pluies.



Selon lui, la réalisation de pistes de production constitue une urgence afin de faciliter l'écoulement des produits agricoles et d'améliorer les évacuations sanitaires des populations.



« Il y a un besoin urgent de pistes de production pour soulager les producteurs locaux et faciliter les évacuations sanitaires », a-t-il plaidé.



Malgré ces défis, Ousmane Mballo se dit satisfait du bilan de son mandat à la tête de la commune de Médina El Hadji. Il met en avant les progrès enregistrés dans les secteurs de la santé, des infrastructures et de la jeunesse.



A en croire le maire , la commune dispose aujourd'hui de trois postes de santé, tandis qu'un quatrième est en projet dans le village de Bantacountou Maoundé. À cela s'ajoutent sept cases de santé fonctionnelles, la réalisation d'un terrain municipal ainsi que plusieurs initiatives de formation destinées aux jeunes.



À travers ces réalisations, le maire estime avoir posé les bases d'un développement local durable, tout en appelant à un accompagnement accru de l'État pour relever les défis encore nombreux auxquels fait face sa commune.