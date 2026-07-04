​Kolda : les priorités du projet communal de la jeunesse présentées aux jeunes pour leur prise en compte dans le budget 2027

Les priorités du projet communal de la jeunesse de Kolda ont été partagées avec les jeunes afin qu'elles puissent être prises en compte dans le budget municipal 2027. À cet effet, un atelier s'est tenu ce samedi 4 juillet à la Maison du Citoyen du Forum Civil de Kolda.



Cette rencontre a constitué un cadre d'échanges sur les projets jugés prioritaires par la jeunesse koldoise et une occasion de réfléchir aux stratégies de plaidoyer susceptibles de favoriser une meilleure prise en compte de leurs préoccupations dans l'élaboration du prochain budget communal.



« L'activité a permis d'échanger sur les projets prioritaires de la jeunesse koldoise et de réfléchir sur des stratégies de plaidoyer pour une meilleure prise en compte des préoccupations des jeunes dans l'élaboration du prochain budget », a indiqué Me Ibrahima Seydi, coordonnateur du projet « Jeunesse active : Impulser la participation et la gouvernance dans la ville de Kolda », initiateur de cette activité.



Ce projet est mis en œuvre par la section locale du Forum Civil en consortium avec la Fondation Guné, basée en Espagne, avec l'appui financier de la mairie de Barcelone.



La présentation faite lors de l'atelier a mis en lumière les nombreux défis auxquels fait face la jeunesse de Kolda. Selon les constats établis, « le chômage et le sous-emploi demeurent des réalités marquantes, particulièrement pour les jeunes diplômés et ceux issus des zones rurales ».



À cela s'ajoutent « l'accès limité aux opportunités économiques, à la formation professionnelle qualifiante et aux financements », autant de contraintes qui, selon Me Seydi, freinent considérablement l'insertion socioprofessionnelle des jeunes.



Sur le plan social, le coordonnateur du projet a également attiré l'attention sur les risques auxquels cette frange importante de la population reste exposée, notamment la délinquance, la consommation de drogues ainsi que les grossesses précoces.



À l'issue de cette session, les participants se disent davantage conscientisés, orientés et outillés pour initier des activités génératrices de revenus (AGR) et porter des actions de plaidoyer en faveur d'une meilleure prise en charge de leurs préoccupations par la collectivité territoriale.



À travers cette démarche participative, les acteurs du projet ambitionnent de renforcer l'implication des jeunes dans la gouvernance locale et de faire du budget communal 2027 un instrument davantage sensible aux besoins et aux aspirations de la jeunesse koldoise.



