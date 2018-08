​Kolda : une maladie mystérieuse ravage le cheptel

À moins de 10 jours de la Tabaski 2018, les éleveurs de les régions de Kolda et de Sédhiou, sont dans le désarroi. Et pour cause, une maladie qui fait penser à la fièvre aphteuse est en train de décimer leur cheptel depuis quelques temps.