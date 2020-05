​Korité mode Covid-19: au marché des HLM, les clients de font rare et les commerçants décrivent leurs difficiles situations (Vidéo)

À quelques jours de la fête de l’Aïd El Fitr dite Korité, le marché HLM de Dakar toujours pas de clients. Les commerçants ne se frottent pas les mains comme les années passées. Sur place, ils décrivent leurs difficiles situations. À l’idée de préparer la fête dans ce contexte, des filles interpellées, soutiennent que l’enthousiasme n’est pas si répandu que cela. Si certaines comptent ne rien faire, par contre d’autres décident de se payer de nouveaux habits qu’elles comptent mettre le jour de la fête et rester en famille. Selon Mère Fatou Thiam le Covid-19 à beaucoup impacté sur leur commerce. Car dit-elle, « les clients nous viennent de partout : dans la sous-région, comme le Mali, la Guinée, dans les régions également. Mais à cause du coronavirus, et l’interdiction de se déplacer entre région est passé par là ». À ses cotés, Yacine Camara ne dira pas le contraire. Selon elle si les autorités ne leur viennent pas en aident, elles risquent d’avoir des problèmes avec les banques qui les financent. Quant à Adji Gueye, vendeuse de confiture de ‘’mads’’ (saba senegalensis) et de mangues, contrairement aux années précédentes, la Covid19 a beaucoup impacté sur leurs activités. "Je pouvais vendre jusqu'à 50 000 F CFA. Mais aujourd’hui je ne gagne que 10 000 ou 15000 F CFA par jour ». Suivez la vidéo !!!