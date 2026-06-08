​Koungheul : des personnes handicapées de Lour Escale bénéficient d'un important don en denrées alimentaires

Des personnes vivant avec un handicap à Lour Escale, dans le département de Koungheul, ont reçu d'importants lots de denrées alimentaires offerts par une association locale. Cette initiative vise à améliorer leurs conditions de vie et à soutenir une couche sociale particulièrement vulnérable.



Selon le coordinateur de l'association, Bourama Camara, ce geste de solidarité répond aux difficultés auxquelles sont confrontées plusieurs personnes handicapées, dont certaines continuent de recourir à la mendicité pour subvenir à leurs besoins.



« Ce geste que nous venons de poser aujourd'hui, c'est juste pour accompagner les personnes handicapées. Nous savons qu'elles en ont besoin, puisque certains d'entre eux continuent à tendre la main dans les rues », a-t-il expliqué.



Le responsable a également justifié le choix de Lour Escale par les nombreuses difficultés socio-économiques auxquelles les populations locales sont confrontées.



La représentante des bénéficiaires, Ndiabou Ndjiéguéne, a salué cette action qu'elle juge d'une grande importance pour les personnes handicapées de la localité. « Ce don en denrées alimentaires est très important. Les personnes handicapées en ont vraiment besoin », a-t-elle déclaré, exprimant sa gratitude aux donateurs sur iRadio.



Au-delà de cette assistance ponctuelle, les bénéficiaires ont plaidé pour un accompagnement durable à travers le financement d'activités génératrices de revenus. Selon eux, de telles initiatives leur permettraient de gagner en autonomie et de réduire leur dépendance à la mendicité.