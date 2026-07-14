​L'APR annonce un accueil républicain pour Macky Sall attendu à Dakar vendredi

L'Alliance pour la République (APR) prévoit de réserver un accueil républicain à son leader, l'ancien président de la République Macky Sall, attendu à Dakar vendredi après-midi dans le cadre de sa campagne pour le poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU).



Selon Abdou Mbow, porte-parole adjoint de l'APR, cette visite s'inscrit exclusivement dans le cadre de la campagne internationale menée par l'ancien chef de l'État auprès des dirigeants du monde. À cette occasion, Macky Sall doit notamment être reçu par le président de la République.



Intervenant au micro d'iRadio, Abdou Mbow a salué la candidature de l'ancien président, qu'il considère comme une source de fierté pour le Sénégal.



« C'est une très bonne chose. C'est un ancien Président du Sénégal qui a eu à faire un excellent travail dans ce pays. Être candidat au Secrétaire général des Nations unies et venir être reçu par le Président de son pays, c'est une très bonne chose », a-t-il déclaré.



Le responsable de l'APR a toutefois insisté sur le fait que cette visite ne revêtait aucun caractère politique, malgré la mobilisation des militants du parti.



« On ne va pas en faire un événement politique avec des banderoles du parti. On va vraiment l'accueillir avec les couleurs du Sénégal pour montrer que ce n'est pas un événement politique », a-t-il précisé.



Abdou Mbow a indiqué que les militants de l'APR, ainsi que de nombreux Sénégalais, sont attendus pour réserver à Macky Sall un accueil qu'il qualifie de « républicain et militant ». Selon lui, cette mobilisation vise également à exprimer le soutien des Sénégalais à la candidature d'un compatriote à la tête de l'ONU.