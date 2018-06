​L'ONU accuse les forces de sécurité et milices de RDC de crimes contre l'humanité, crimes de guerre au Kasaï

l«Il est urgent de mettre en place une politique de désarmement des milices et un processus de réconciliation afin d'éviter une nouvelle vague de violences et permettre le retour des déplacés et réfugiés», ont indiqué les enquêteurs de l'ONU, mandatés en juin 2017 pour un an par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies.

RFi