​L’affaire Abdoulaye Wade/Cheikh Amar: l’audience renvoyée au 3 avril prochain

L’affaire qui oppose Me Abdoulaye Wade à l'homme d'affaire,Cheikh Amar est loin d’être bouclée et le suspense se poursuit. Le dossier évoqué hier, mercredi 27 mars 2019 par le juge de fond de la première chambre du tribunal su Commerce, statuant en matière civile et commerciale, n’a pas été vidé.



Le juge a renvoyé, à nouveau, l'audience au 3 avril prochain, pour observation de la partie défenderesse, en l’occurrence du conseil de Cheikh Amar. Le dernier renvoi a été demandé par le conseil du demandeur, Me Abdoulaye Wade, pour observations.



Rappelons que les deux "amis" s’entre-déchirent depuis un certain temps. Me Wade a enclenché une première procédure devant le Tribunal de Grande instance statuant en matière pénale contre Cheikh Amar. Il accuse l’homme d’affaire de lui devoir 5 milliards de F Cfa. L’ancien chef de l’Etat avait perdu cette procédure, mais s’était rabattu devant le juge civil pour lui demander une hypothèque sur la Cité TSE de Cheikh Amar.