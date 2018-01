​L'armée syrienne accélère sa progression vers Idleb

La progression de l'armée syrienne et de ses alliés, appuyés par l'aviation russe, s'est accélérée ce dimanche à Idleb, le dernier fief jihadiste de Syrie. Avec la prise de Sinjar, la plus grande localité du sud-est de cette province, les troupes gouvernementales sont désormais à moins de 15 kilomètres de l'aéroport militaire d'Abou Zouhour, qu'elles avaient perdu en 2015.



La prise de cette importante base permettrait à l'armée syrienne d'installer une solide tête de pont pour reconquérir l'est d'Idleb, presque entièrement contrôlé par une coalition conduite par l'ex-branche d'al-Qaïda en Syrie.



Réunion d'urgence



Le chef de ce groupe jihadiste, Abou Mohammed al-Joulani, a jugé la situation assez inquiétante pour réunir d'urgence ses principaux adjoints militaires. Des images diffusées ce dimanche par des sites proches des jihadistes montrent al-Joulani et ses lieutenants en train de discuter, la mine grave.



Un communiqué publié par la coalition jihadiste reconnait les pertes territoriales et promet que l'offensive de l'armée syrienne ne sera pas une partie de plaisir. Les troupes gouvernementales ont déjà repris, en trois semaines, quelque 60 villages et localités, dont huit pour la seule journée de dimanche.



Le même jour, un véhicule piégé a visé, dans la ville d'Idleb, une rue habitée par des combattants et des familles d'un groupe jihadiste appelé les Soldats du Caucase. L'explosion a fait au moins 20 morts et des dizaines de blessés.