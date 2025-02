​L'arrêt de l'aide, une chance (Par Ndiamé THIAM)

Une contribution pertinente qui élève le niveau contrairement une certaine catégorie d’acteurs politiques , de journalistes malveillants et manipulateurs qui voient la décision de suspension de l’aide attribuée aux pays africains et autres comme étant une catastrophe.

Déjà dans les années quatre vingt dix avec le film du talentueux cinéaste Ousmane Sembéne nous alertait sur la face hideuse et trompeuse. de l’aide au développement.



Depuis lors rien ne bouge du côté de nos pays africains.

À la différence de la Chine , de certains pays tels que le Japon , l’Angleterre qui sortaient d’une guerre les pays africains restent dans la spirale de la pauvreté.

S’il s’agissait seulement de ressources naturelles la Chine et le Japon ne seraient jamais à ce niveau de développement.

Pour la Chine il faut saluer leur engagement soutenu par une idéologie et un pragmatisme économique qui pouvaient servir de boussole et d’indication à nous pays pauvres .

Pour les américains il faudra remarquer qu’à travers le triomphe du président Donald Trump c’est toute la responsabilité du peuple américain qui est engagée .

Réduire les choix de Trump à sa seule personne constitue un raccourci de taille .



L’ Amérique a choisi d’être représentée par un président qui risque de les précipiter dans l’abîme économique et l’isolement.

Le bon sens qu’il agite va servir de leçon aux autres pays pour qu’ils prennent conscience de leur état d’esprit trop retardant .

Les chiffres rapportés par monsieur Màmadou Diop Decroix font frémir .

En tout cas c’est une belle contribution qui va réveiller ceux et celles qui voulaient faire de la décision de Elon Musk , nommé par Trump une opportunité à saisir pour attaquer au gouvernement du Sénégal.