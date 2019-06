​L'avocat d'Aliou Sall annonce une plainte au niveau national et international contre la BBC

Me Moustapha Dieng, avocat d'Aliou Sall, a annoncé une plainte pour diffamation au niveau national et international contre le journal britannique BBC qui l'accuse de corruption dans une enquête publiée dimanche soir et reprise par les médias nationaux.



« Nous allons porter plainte contre la BBC au niveau national et international le plus rapidement possible, car il est dit à l'article 258 du code pénal que toute allégation ou toute imputation qui porte atteinte à l'honneur de la personne est une diffamation », explique Me Dieng.



« Nous attendons vivement que justice soit rendue à Aliou Sall. Il l'a rappelé tout à l'heure. Jamais vous ne verrez un manquement de sa part dans ce dossier. Il a été républicain jusqu'au bout. Ils ont tenté, mais ils ne peuvent pas l'atteindre », a ajouté l'avocat pour qui cette action est destinée à lui nuire.