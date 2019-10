​L’échec de la politique RSE du gouvernement sénégalais: le cas des ICS et collectivités environnantes... Par notre consultant Waly Ndiaye

Les sociétés, et singulièrement les sociétés industrielles, présentent la particularité d'être dotéesd'une capacité de nuisance considérable, pour les individus comme pour l'environnement. Auxnuisances de voisinage, se sont substituées des atteintes potentielles à la santé et à l'environnement.La société, les Industries Chimiques du Sénégal (ICS) en est le parfait exemple. Avec un capital de 44 572 000 000 FCFA soit environ plus de 67 Millions d’euros, cette industrie comprend une mine dephosphate et une usine de fabrication d’acide sulfurique et phosphorique.Malheureusement aux alentours, les populations sont sévèrement touchées par ses activités :- Délocalisation- Pollution atmosphérique- Reversement de soufre sur la voie publique,- Rejet d’acide en mer- Fuites de gazEn sus, assises pourtant sur un sous-sol très riche, ses populations sont parmi les moins nanties dupays. Le manque notamment crucial d’emploi, d’eau se fait sentir. Les coupures d’électricité sontrécurrentes dans ces zones. Le lycée (Taiba-ICS), faisant partie, des meilleurs du Sénégal est en état dedélabrement avancé.Pourquoi cette industrie (ICS) exploitant autant de ressources ne prend pas, suffisamment, enconsidération les enjeux sociaux et environnementaux ?Je suis tenté de répondre, parce que rien ne l’y oblige. Au Sénégal les compagnies minières et pétrolières n’ont aucune obligation légale en matière de responsabilité sociétale et environnementale (RSE).J’impute donc la responsabilité à l’Etat du Sénégal qui ne s’est pas assez approprié des questionsrelatives à la Responsabilité sociétale des entreprises. A l’heure actuelle il est difficile de concevoirque les entreprises soient gérées dans le seul intérêt économique des actionnaires au détriment descollectivités. D’où la nécessité que l’Etat mette en place un système d’obligation ou d’incitation àl’encontre notamment des entreprises à fort impact social et environnemental.Au niveau international il me semble intéressant de souligner l’attitude responsable de quelquesEtats, parmi tant d’autres, sur la question de la RSE :- La Tunisie a adopté une loi sur la Responsabilité sociétale des entreprises- La France impose aux sociétés de prendre « en considération les enjeux sociaux etenvironnementaux de son activité » (Loi NRE et Loi PACTE).- La bourse de Londres exige la publication d’informations sociales et environnementales par lesentreprises cotées.- La chine fait peser sur ses entreprises une obligation de reporting extra-financier.- Le gouvernement canadien a élaboré une stratégie de RSE baptisée “le modèle d’affairescanadien”.- Les entreprises égyptiennes cotées à la Bourse du Caire peuvent être évaluées sur leursperformances en matière de RSE.Pourquoi le gouvernement sénégalais ne s’inscrit-il pas dans cette logique, qui me semble desmeilleures, à l’instar des autres pays?P.S: Au Sénégal, depuis que le processus relatif à l’initiative Rse a démarré, seules trois entreprises, notamment Sabodala Gold Operations (SGO), filiale de Teranga Gold, la Sonatel et les Grands domaines du Sénégal, publient un rapport Rse, a indiqué Philippe Barry, président du Réseau Rse Sénégal en 2017, lors d'une interview accordée au journal Le Quotidien