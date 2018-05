​L’économiste Malick Ndour : « Le Sénégal ne connaît pas de problème de trésorerie, mais… »

«Contrairement à ce qu’on avance depuis quelques mois, le Sénégal ne connaît pas de problème de trésorerie. Mais plus tôt une tension liée à la gestion prudente de certaines dépenses». C’est du moins le constat fait par le Président du Conseil Départemental de Guinguinéo.



Selon l’économiste, « de 2012 à 2018, la recette budgétaire a connu une hausse de 57 %. On peut dire qu’entre 2012 et 2017, il y a eu beaucoup d’effort en termes de recoupement budgétaire. Aujourd’hui, on est presque à 2000 et quelques milliards. Alors qu’en 2012, on était à 1000 et quelques milliards. Donc, entre 2012 et 2018 en l’occurrence, on a eu plus de 57 % de hausse des recettes budgétaires de l’Etat. Donc, à cet effet-là, on ne peut pas estimer que le Sénégal a des tensions de trésoreries et autres».



Pour le spécialiste des questions de Finance Publique, « au-delà de cela, tout le monde sait que le Sénégal est très actif sur le marché international. Récemment, nous avons pu mobiliser avec la confiance du marché international des euros bons d’un montant de mille et quelques milliards. Dans ce contexte, on ne peut pas parler de problème de trésorerie au Sénégal. Il y a peut-être quelques tensions liées à la gestion prudente que nous devons faire pour le respect de certains critères de convergence, en l’occurrence le respect budgétaire et autres», livre Zik fm.



Il faut rappeler que Malick Ndour est également un militant du parti au pouvoir 'l'Alliance pour la République)